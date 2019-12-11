Правозащитник Натан Щаранский объявлен лауреатом премии Генезис 2020 года

Сегодня всемирно известный правозащитник, диссидент и общественный деятель Натан Щаранский объявлен лауреатом премии ‟Генезис” 2020 года. Награда отмечает его выдающиеся заслуги в борьбе за права человека, политические свободы и служение еврейскому народу. Премия будет вручена лауреату на торжественной церемонии в Иерусалиме 18 июня 2020 года.Ежегодная премия ‟Генезис” в размере 1 миллион долларов США присуждается с 2013 года за выдающиеся профессиональные достижения, вклад в развитие человеческой цивилизации и приверженность еврейским ценностям.

Натан Щаранский стал восьмым лауреатом премии. По сложившейся традиции, лауреат передаст премию некоммерческим организациям на благотворительные проекты.

Натан Щаранский был одним из лидеров правозащитного движения в СССР. Его правозащитная деятельность имела два равноценных вектора: соблюдение прав человека в СССР и свобода эмиграции советских евреев. Он являлся одним из инициаторов создания Московской группы по контролю за соблюдением Хельсинкских соглашений в области прав человека (так называемой Хельсинкской группы), а также близким соратником и переводчиком академика Андрея Сахарова. Получив отказ на выезд в Израиль в 1973 году, Щаранский активно включился в борьбу за право советских евреев на национальную идентичность и свободу эмиграции.

В 1977 г. Щаранский был арестован по обвинению в государственной измене и антисоветской агитации и приговорен к 13-летнему заключению. Он провел в тюрьмах и лагерях более 9 лет, отбыв примерно половину этого срока в одиночной камере и более 400 дней в холодном карцере. Несмотря на давление и обещание свободы в обмен на публичный отказ от своих взглядов, Щаранский продолжал требовать соблюдения прав человека в СССР и свободы выезда для советских евреев.

Несломленный заключением, Щаранский стал символом правозащитного движения в СССР и борьбы советского еврейства за свободу. В 1986 году в результате беспрецедентной международной кампании, организованной его женой Авиталь, он вышел на свободу. Освобождение Щаранского стало предвестником начала исхода евреев из СССР, в результате которого более миллиона советских евреев эмигрировали в Израиль, и падения коммунистических режимов в странах Восточной Европы и в Советском Союзе.

‟Натан Щаранский, безусловно, является одним из важнейших правозащитников нашей эпохи,” – заявил Стэн Половец, со-основатель и председатель Фонда премии Генезис. ‟Он бесстрашно боролся за права и достоинство людей всех национальностей и религиозных убеждений. Сегодня в мире многие по-прежнему лишены свободы слова, мысли и совести, и даже в демократических обществах мы уже не можем автоматически рассчитывать на соблюдение всех прав и свобод. Пример Щаранского, его идеалы и видение остаются столь же актуальными сейчас, как и в конце прошлого века, когда он бросил решительный вызов бесчеловечному режиму и вышел из этой борьбы победителем.”

Щаранский прилетел в Израиль в день своего освобождения и в течение нескольких десятилетий вел активную общественную и политическую деятельность, в том числе по абсорбции русскоязычных иммигрантов. Он был избран членом Кнессета (парламента) и занимал министерские должности в четырех правительствах. В 2006 году Щаранский ушел из политики и в 2009-2018 гг. возглавлял Еврейское агентство Сохнут.

Правозащитная деятельность Натана Щаранского отмечена рядом международных наград. Он один из всего лишь четырех лауреатов, не являющихся гражданами США, удостоенных Золотой медали конгресса США и Президентской медали свободы (наряду с Нельсоном Манделой, Матерью Терезой и Папой Иоанном Павлом II). В 2018 году он стал лауреатом Премии Израиля.