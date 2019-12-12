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Румынские пограничники 3,5 часа держали Чубарова в аэропорту без паспорта

Глава Меджлиса уверен, что за этим инцидентом стоят спецслужбы РФ.

Румынские пограничники 3,5 часа держали Чубарова в аэропорту без паспорта
Фото: Рефат Чубаров\ФБ

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что по его прилету в Бухарест, румынские пограничники изъяли у него паспорт и 3,5 часа без объяснения причин удерживали в трансферной зоне аэропорта. Об этом Чубаров сообщил на своей странице в фейсбуке. 

"И это при том, что одной из целей моего и моих коллег визита в Румынию является запланированные на сегодня встречи с государственным секретарем Министерства иностранных дел, а также с экспертами German Marshall Fund of the United States для обсуждения ситуации во временно оккупированном Российской Федерацией Крыму и милитаризации полуострова и Черного моря", - отметил Чубаров.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа рассказал, что оперативное вмешательство в ситуацию посла Украины в Румынии Александра Банькова и консула посольства Украины в Румынии Павла Некрасова позволили через 3,5 ожидания разрешить ситуацию и около 7.00 утра он уже был в отеле, чтобы в 9.30 начать выполнять программу визита.

Он также отметил, что случившееся будет причиной обращения посольства Украины в Румынии в соответствующие органы, с целью объяснить четкие причины этого задержания. 

При этом Чубаров выразил убеждение, что данная ситуация связанна с тем, что с 2015 года он объявлен в розыск в РФ, а с 2016 года Россия объявила его в международный розыск. 

"С момента временной оккупации Крыма Российской Федерацией я и мои коллеги совершенно исключили из своих поездок страны Центральной Азии, а также Армению, Беларусь, Казахстан и Киргизию. На территориях этих стран российские спецслужбы де-факто имеют право ареста преследуемых Россией лиц, независимо от их гражданства…Не ожидал, что ядовитые щупальца российских спецслужб постараются достать меня в Румынии", - подчеркнул Чубаров.

Напомним, 6 декабря глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции "Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства".

Формой проведения этой акции будет шествие с материковой части Украины на на крымский полуостров. Акция будет называться "Мы идем к себе домой".

Ранее Чубаров также высказывался по поводу саммита «Нормандской четверки». Он считает, что коммюнике, подписанное по его результатам, исключает крымских татар из будущего обмена удерживаемыми лицами с РФ.

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