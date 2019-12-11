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Украина попросила ОБСЕ не пускать на участки разведения боевиков с повязками СЦКК

В Станице Луганской оккупационные войска выдают себя за СЦКК.

Украина попросила ОБСЕ не пускать на участки разведения боевиков с повязками СЦКК
Фото: EPA/UPG

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе с просьбой поспособствовать недопущению на участки разведения сил представителей незаконных вооруженных формирований с символикой "СЦКК".

Об этом информирует пресс-центр ООС.

"Украинская сторона СЦКК обратилась к СММ ОБСЕ относительно содействия в недопущении пребывания представителей вооруженных формирований Российской Федерации в нарукавных повязках с надписью "СЦКК" на участке разведения сил и средств № 1 (Станица Луганская) у восстановленной украинским специалистами части моста", - говорится в сообщении.

Кроме того, руководитель украинской стороны СЦКК Владимир Гаманенко проинформировал координатора команды СММ ОБСЕ по взаимодействию с СЦЦК Кайрата Асанова о полном выполнении Украиной взятых на себя обязательств по выполнению мероприятий на участке разведения №3.

Также, стороны обменялись оценками ситуации безопасности на участках разведения, определили пути дальнейшего взаимодействия украинской стороны СЦКК и СММ ОБСЕ в Украине.

Как сообщалось, в Станице Луганской было зафиксировано пребывание военных в форме российского образца в нарукавниках с надписью СЦКК-JCCC.

Согласно с соглашением, после отвода войск ни военные ВСУ, ни представители вооруженных сил ОРДЛО не имеют права находиться на участках разведения. Пребывать там разрешено только офицерам СЦКК.

Напомним, что СЦКК была создана в 2014 году Россией и Украиной, от каждой страны было назначено по одному руководителю. В состав центра вошли военные ВСУ и России. В 2017 офицеры российских вооруженных сил в одностороннем порядке прекратили свою деятельность в составе центра и покинули Украину. Представителей "ДНР" и "ЛНР" в составе СЦКК нет.

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