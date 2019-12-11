В аэропорту "Запорожье" из-за тумана отменены 9 рейсов

Еще два рейса задержываются.

В международном аэропорту "Запорожье" 11 декабря отменены 9 рейсов и задерживаются 2 из-за сложных метеорологических условий.

Об этом сообщил представитель администрации аэропорта.

По данным на 19:00, отменены рейсы:

PQ 7151 "Запорожье - Шарм-эль-Шейх (Египет)" авиакомпании SkyUp с вылетом в 02:05;

PS086 "Запорожье - Борисполь" "Международных авиалиний Украины" с вылетом в 6:45;

M9201 "Запорожье - Киев" авиакомпании "Мотор Сич" с вылетом в 7:20;

TK6883 "Стамбул (Турция) - Запорожье" Turkish Airlines с прибытием в 16:25;

LO747 "Варшава (Польша) - Запорожье" авиакомпании LOT с прибытием в 17:25;

TK6884 "Запорожье - Стамбул (Турция)" Turkish Airlines с вылетом в 17:45;

LO748 "Запорожье - Варшава (Польша)" авиакомпании LOT с вылетом 18:05;

PQ 182 "Запорожье - Борисполь" авиакомпании SkyUp с вылетом в 19:00;

PQ 181 "Борисполь - Запорожье" авиакомпании SkyUp с прибытием в 22:00.

Задерживаются рейсы:

PQ 7152 "Шарм-эль-Шейх (Египет) - Запорожье" авиакомпании SkyUp с вылетом в 18:00;

M9318 "Минск (Беларусь) - Запорожье" авиакомпании "Мотор Сич" с прибытием в 20:15.

10 декабря в аэропорту "Запорожье" из-за тумана были отменены 6 рейсов и задерживались 5.

Напомним, в конце ноября в аэропорту "Львов" из-за непогоды самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиров эвакуировали , никто не пострадал, однако на время эвакуации, работа аэропорта была приостановлена.