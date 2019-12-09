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В аэропорту Запорожья отменили рейсы в Киев из-за непогоды

Авиаперевозчики МАУ и SkyUp отменили два рейса в Борисполь.

В аэропорту Запорожья отменили рейсы в Киев из-за непогоды

В аэропорту Запорожья в связи со сложными метеоусловиями отменили и задержали несколько рейсов. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта на фейсбуке.

"Произошли изменения в расписании аэропорта. Уважаемые пассажиры, сообщаем, что 9 декабря в связи со сложными метеоусловиями произошли изменения в расписании рейсов", - сказано в сообщении.

Согласно информации на онлайн табло, авиаперевозчики МАУ и SkyUp отменили два рейса Запорожье - Борисполь.

Ранее синоптики сообщали, что ночью и утром в Запорожье ожидался туман, местами слабый гололед.

Обновление. Аэропорт в Запорожье отменил 1 рейс и задержал еще 4 из-за тумана.

В частности, отменен рейс PS086 "Международных авиалиний Украины" "Запорожье - Борисполь" вылетом в 6:45.

По данным на 13:00 задерживается рейс PQ 182 "Запорожье-Борисполь" вылетом в 7:00, рейс PQ 181 " Борисполь - Запорожье" вылетом в 12:00 (оба - авиакомпании SkyUp).

Также задерживается рейс "Киев - Запорожье" авиакомпании "Мотор Сич" вылетом в 12:10.

Напомним, в конце ноября в аэропорту "Львов" из-за непогоды самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пассажиров эвакуировали , никто не пострадал, однако на время эвакуации, рабата аэропорта была приостановлена.

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Источник: "Украинские новости"
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