Число погибших в одесском колледже возросло до 12 человек

По состоянию на 7:00 утра понедельника, 9 декабря, число погибших в результате пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 12 человек.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

4 декабря в 12:20 одна женщина скончалась в больнице. 5 декабря в 17:40 тело одного человека было обнаружено при проведении поисковых работ. 6 декабря в 15:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще двое погибших. 7 декабря в 00:40 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека. В 16:30 во время разбора завалов обнаружены тела еще двух человек. В 18:35 в больнице от полученных травм скончался спасатель. 8 декабря в 8:30 во время разбора завалов обнаружены тела двух человек. 9 декабря в 00:35 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека. В 05:15 во время разбора завалов обнаружено тело одного человека.

В настоящее время в больницах остаются девять пострадавших из 30.

Также сообщается, что продолжаются аварийно-спасательные и другие неотложные работы.

Напомним, утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа в Одессе возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. Сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за проблем с проводкой, которая не менялась с 1966 года.

По состоянию на утро воскресенья из под завалов достали восемь тел. Опознаны трое: преподавательница информатики Анна Бортюк, секретарь Марина Коваль, студент Кирилл Трофимчук. Студентка Ксения Бабенко и спасатель Сергей Шатохин умерли в больнице от полученных во время падения травм.

8 декабря в Украине объявлен национальный траур по погибшим.