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День на Донбассе прошел без потерь

Боевики трижды нарушили "тишину".

День на Донбассе прошел без потерь
Фото: Макс Левин

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе.

Потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было, нормирует пресс-центр ООС.

Сообщается, что все обстрелы укреплений украинских военных зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Марьинки и Широкино - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов.

В штабе ООС также сообщили, что на участке разведения №3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, завершена верификация результатов разведения сил и средств.

Как сообщалось, один вонный погиб, еще трое получили ранения и травмы в течение минувших суток на Донбассе.

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