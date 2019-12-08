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Четверо людей отравились угарным газом во Львовской области

Дом оборудован газовым конвектором.

Четверо людей отравились угарным газом во Львовской области
Четверо людей отравились угарным газом во Львовской области
Фото: http://www.nrcu.gov.ua/

Во Львовской области отравились угарным газом двое взрослых и двое детей. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Инцидент произошел в селе Верхнее Синевидное.

“Около 18:35 в частном доме на ул. Франко отравились угарным газом четыре человека. Среди них - двое детей 2015 и 2017 рождения”, - говорится в сообщении.

Всех пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Сколевскую районную больницу.

В департаменте ЛОГА сообщили, что дом оборудован газовым конвектором.

Напомним, ранее во Львове от отравления угарным газом погибла известная художница Оксана Бондарук.

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