Четверо людей отравились угарным газом во Львовской области

Во Львовской области отравились угарным газом двое взрослых и двое детей. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Инцидент произошел в селе Верхнее Синевидное.

“Около 18:35 в частном доме на ул. Франко отравились угарным газом четыре человека. Среди них - двое детей 2015 и 2017 рождения”, - говорится в сообщении.

Всех пострадавших в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в Сколевскую районную больницу.

В департаменте ЛОГА сообщили, что дом оборудован газовым конвектором.

Напомним, ранее во Львове от отравления угарным газом погибла известная художница Оксана Бондарук.