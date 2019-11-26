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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В военной части во Львовской области обнаружили недостачу бронетехники на 9 млн грн

В части провели внеплановую инвентаризацию.

В военной части во Львовской области обнаружили недостачу бронетехники на 9 млн грн

В одной из воинских частей Львовской области в результате внеплановой инвентаризации обнаружена недостача бронетанкового имущества на общую сумму более 8,9 млн гривен.

Об этом информирует пресс-служба военной прокуратуры Западного региона.

В ведомстве отметили, что недостача свидетельствует о небрежном отношении воинских должностных лиц части к службе. В частности они не приняли "меры по обеспечению надлежащего учета, внутреннего контроля и сохранения бронетанкового имущества (запасов)".

По данному факту возбуждено дело по ч. 3 ст. 425 (небрежное отношение к военной службе) Уголовного кодекса. Расследование по делу проводит Государственное бюро расследований.

Напомним, в ночь на 19 ноября в селе Старычи Яворовского района Львовской области возник пожар в одном из помещений воинской части. Сооружение сгорело полностью, на месте обнаружили тело погибшего офицера, еще один получил ожоги. По предварительной информации, причиной пожара было короткое замыкание.

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