В Киеве потеплеет до +3, на западе - до +9

В Карпатах местами пройдет дождь, будет туман.

В Украине с 27 ноября потеплеет в среднем на несколько градусов, в Киеве будет облачно, без осадков, до -3 ночью и +3 днем.

На западе Украины будет облачно, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +2…+9 градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

В Карпатах ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов.

В центре Украины облачно, ночью без осадков, утром и днем местами дождь, ночью и утром кое-где туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…-6 градусов, днем 0…+6 градусов, в Винницкой области +2…+7 градусов.

На востоке Украины облачно, ночью без осадков, утром и днем дождь и мокрый снег, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.Температура воздуха ночью -1…-7 градусов, днем -1…+4 градуса.

На юге Украины облачно, дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +3…+9 градусов, в Запорожской области +2…+7 градусов.

В Крыму облачно, дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +6…+11 градусов. В Ялте дождь. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10 градусов.

Напомним, в ночь на 13 ноября температура в Киеве побила очередной рекорд и стала самой теплой за 139 лет наблюдений. Это стало уже пятым температурным рекордом ноября для столицы.