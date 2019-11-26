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В Киевской области женщина бросилась под поезд

Она погибла на месте происшествия. 

В Киевской области женщина бросилась под поезд
Фото: mtu.gov.ua

В пгт Бородянка Киевской области 25 ноября следующий из Ивано-Франковска поезд насмерть сбил женщину. Как сообщили на странице областной полиции в Facebook, 43-летняя киевлянка сама бросилась на железнодорожные пути. 

"Устанавливаются причины, которые вынудили ее к такому поступку. Задержки поездов не произошло", - добавили правоохранители.

Следователи квалифицировали ЧП как нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, которые привели к гибели людей.

Напомним, 21 ноября в Березани Киевской области скоростной поезд "Интерсити+" рейса "Киев-Харьков" сбил переходящего пути человека. Пострадавшей оказалась женщина, она скончалась на месте происшествия. 

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