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Названы даты пробного внешнего тестирования в 2020 году

Стоимость пробного тестирования объявят до 11 декабря.

Названы даты пробного внешнего тестирования в 2020 году
Фото: testportal.gov.ua

Украинский центр оценивания качества образования назначил даты пробного внешнего оценивания в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Регистрация на пробное тестирование пройдет с 3 по 24 января на сайтах региональных центров.

Пробное ВНО по украинскому языку и литература пройдет 21 марта, а по всем остальным предметам (история Украины, математика, биология, география, физика, химия, иностранные языки) - 28 марта. На втором тесте участники смогут пройти оценивание только по одному учебному предмету.

Также отмечается, что пробное тестирование будет платным. Его стоимость объявят до 11 декабря на сайтах региональных центров оценивания качества образования.

ВНО в Украине в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня. Согласно графику ВНО-2020, регистрация пройдет с 3 февраля по 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.

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