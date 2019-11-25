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В Ивано-Франковске могут запретить передвижение из-за антитеррористических учений

Горожан предупредили, что их могут останавливать на улицах и запрещать движение транспорта. 

В Ивано-Франковске могут запретить передвижение из-за антитеррористических учений
Фото: facebook.com/ssu.ivf

В Ивано-Франковской области 25-26 ноября будут проходить учения Антитеррористического центра, из-за чего могут ввести особенный режим. Об этом сообщили на странице управления Службы безопасности Украины в Facebook.

"Тренировки пройдут в областном центре [Ивано-Франковске] в условиях, максимально приближенных к реальным и с использованием специальной техники и вооружения... Во время мероприятий возможно временное внедрение особого режима, в том числе ограничения или запрета передвижения людей и движения транспорта, а также проверка удостоверений личности и осмотров авто", - уточнили в СБУ.

В тренировках примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ВСУ, Госпогранслужбы, ГосЧС, Госпецсвязи, представители местной власти и органов самоуправления.

Жителей и гостей Ивано-Франковска попросили с пониманием отнестись к учениям, сохранять спокойствие и соблюдать требования и просьбы правоохранителей.

Напомним, в октябре 2019 полиграфологи из США провели учения для сотрудников Нацгвардии, в ходе которых рассказали, как проводить тестирование, беседы и получать признание у подозреваемых с помощью детектора лжи. 

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