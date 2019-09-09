Правительство Нидерландов "глубоко сожалеет", что под давлением РФ Украина выдала Цемаха, - МИД
Правительство Нидерландов "глубоко сожалеет", что под давлением РФ Украина выдала Цемаха, - МИД
В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
Освобожденный моряк Вячеслав Зинченко: "Я принял решение дальше служить в армии"
Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
Баканов объяснил, что делал на юбилее Григория Суркиса
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Зеленский поговорил с Путиным по телефону
Fitch назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФ
Fitch назвало условия нового соглашения между Украиной и МВФ
Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды
Как Москва создала условия для экстрадиции Цемаха в Нидерланды
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Нарешті вдома. Україна зустрічає політичних в’язнів
Врач "Феофании" рассказал о состоянии освобожденных украинцев
Врач "Феофании" рассказал о состоянии освобожденных украинцев
ГлавнаяОбществоПроисшествия

Брат мэра Ивано-Франковска сбил насмерть пешехода на переходе

ДТП случилось в селе Марковцы.

Двоюродный брат мэра Ивано-Франковска, депутат городского совета из фракции "Свобода" Роман Марцинкив сбил насмерть человека.

Об этом говорится в фейсбуке Руслана Марцинкива, мэра Ивано-Франковска.

"Произошла трагедия. В ДТП с участием моего двоюродного брата, депутата Ивано-Франковского городского совета Романа Марцинкива погиб 68-летний житель с.Марковцы Тисменицкого района. Прежде всего, я выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Это большое горе для всех. Сейчас главная задача - дождаться результатов расследования. Это работа не эмоций, а специалистов. Мне тяжело и больно комментировать эту ситуацию", - написал Руслан Марцинкив.

Пресс-служба полиции Ивано-Франковской области в свою очередь сообщила, что около 9:30 в понедельник в Марковцах погиб мужчина 1955 г.р., который переходил дорогу по пешеходному переходу. Он получил смертельные травмы и скончался в автомобиле скорой помощи.

Виновником ДТП назван 35-летний житель Коломыйского района (Роман Марцинкив - ивано-франковский депутат, но зарегистрирован в селе Угорники), который превысил скорость за рулем микроавтобуса Mercedes Sprinter и не пропустил пешехода.

По данному факту начато расследование по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также

  • Депутат из Первомайска попался на взятке $15 тысяч
    Сотрудники полиции задержали депутата Первомайского городского совета при получении взятки в размере 15 тысяч долларов от предпринимателя. Об этом говорится на сайте полиции Николаевской…
  • Во вторник в Киеве до +28 градусов
    Во вторник, 10 сентября, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+14 градусов, днем +26…+28 градусов. На западе Украины…
  • В Умань начали прибывать паломники-хасиды
    Пограничники уже оформили около 150 паломников, следующих в Украину для празднования иудейского Нового года организованными группами. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной…
  • Олексій Матюшенко
    Створюємо школу нового покоління
    Школа нового покоління має стати затишним місцем, де учні зможуть комфортно розвиватися та навчатися.
  • У Клыха обнаружили проблемы со здоровьем и перевели в спецучреждение
    У освобожденного в рамках обмена пленными Станислава Клыха врачи обнаружили проблемы со здоровьем и перевели в спецучреждение. Об этом сообщил канал "112 Украина". В ходе прошедшего…
  • ГФС оштрафовала более 240 владельцев "евроблях"
    Государственная фискальная служба оштрафовала 243 владельца "евроблях" в связи с окончанием льготного периода за растаможку автомобилей с иностранной регистрацией. Об этом сообщали…
  • В Киеве и Житомире объявлен план "Перехват" из-за нападения на инкассаторов
    В понедельник, 9 сентября, в Житомирской области неизвестные пытались ограбить автомобиль инкассаторов. Об этом сообщает региональное управление полиции. По данным СМИ, злоумышленники…
  • Александр Кирш
    Как жили в СССР цари 70х-80х
    В сбережениях осталось менее 1/6 от почти 26-летней официальной зарплаты за все годы членства в Политбюро. Можно сопоставить с доходами и накоплениями первых лиц Украины сегодняшней…
  • Полицейские в Киеве задержали троих мужчин, забравшихся на верхушку Южного моста
    Патрульная полиция Киева задержала троих мужчин, взобравшихся на вершину Южного моста через Днепр. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, пишет УНН. Вызов в полицию поступил около…
  • Артем Дериглазов
    Лицемерие
    У нас привыкли замечать соринки в глазах России и игнорировать брёвна у себя. Потому и хочется сказать власть имущим - не будьте лицемерами.
  • Семен Глузман
    Живая поэзия
    Впрочем, не только литературные журналы сообщали своим читателям весьма спорную с точки зрения Главлита, т.е. цензуры, информацию. Даже такой идеологически выверенный журнал «Советское…
  • В ДТП на окружной Обухова погибла супружеская пара
    Под Киевом на окружной дороге Обухова произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Столкнулись Ford Kuga, Mercedes ML и Москвич-2141. В результате столкновения погибли мужчина…
  • На Донбассе получил травму украинский военный
    В воскресенье, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных…
  • В Крыму из-за шторма погибли шесть человек
    В воскресенье, 8 сентября, в Крыму шторм унес жизни шести человек. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на управление МЧС России в Крыму. По данным ведомства, чрезвычайные происшествия…
  • Боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
    В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом информирует пресс-центр штаба операции…