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ГлавнаяОбществоПроисшествия

В ДТП на окружной Обухова погибла супружеская пара

Еще двух пострадавших госпитализировали с незначительными травмами.

Под Киевом на окружной дороге Обухова произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Столкнулись Ford Kuga, Mercedes ML и Москвич-2141. В результате столкновения погибли мужчина и женщина, еще двух человек госпитализировали в больницу, пишет "Информатор".

Авария случилась 8 сентября около 17:00. По словам правоохранителей, в "Форд" и "Мерседес" ехали в сторону Киева, а "Москвич" в противоположном направлении.

На прямом участке дороги "Москвич" по неизвестным причинам начал выезжать на полосу встречного движения и зацепил "Форд". У иномарки лопнуло колесо, но автомобиль продолжил движение, а "Москвич" выбросило на встречную полосу, где его и протаранил "Мерседес".

От удара Москвич разорвало на две части. Верхняя часть автомобиля вылетела за пределы проезжей части на деревья, а вторую отбросило дальше по дороге. Находившиеся в авто муж и жена 1967 года рождения погибли на месте. Также получили незначительные травмы и двое людей в "Мерседесе".

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