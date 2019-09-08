В Киеве пьяный мужчина "заминировал" станцию метро из-за того, что ему не хватило денег на поезд

Киевская полиция задержала пьяного мужчину, который сообщил о минировании станции метро "Почайна" из-за того, что ему не хватило денег на проезд. Об этом в воскресенье сообщили в столичной полиции.

Станцию "Почайна" проверили взрывотехники, следственно-оперативная группа, кинологи с собакой и пожарные, в результате взрывчатку не нашли.

"Мужчина объяснил свой поступок тем, что на кассе метро ему не продали жетон, поскольку у него не хватало денег. Правонарушитель решил отомстить работникам метрополитена и «заминировал» объект. При этом мужчина находился в состоянии опьянения и наблюдал за действиями представителей экстренных служб, прибывших на вызов", - говорится в сообщении.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, житель Киевской области "заминировал" вокзал, потому что его не пустили к кассе без очереди.