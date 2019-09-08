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На Донбассе произошло 14 обстрелов, без потерь

Оккупанты стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донбассе произошло 14 обстрелов, без потерь
Фото: Олена Максименко

В субботу, 7 сентября, боевики на Донбассе 14 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия. Кроме того, применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил девять обстрелов: дважды вблизи Лебединского, неподалеку Старогнатовки, дважды вблизи Талаковки, у Новотроицкого, Богдановки, Новогригорьевки, Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил пять обстрелов: в районе Новгородского, вблизи Пивденного, Шумов, Майорского, Новотошковского.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники режим прекращения огня не нарушали.

Напомним, 6 сентября боевики на Донбассе 11 раз открывали огонь.

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