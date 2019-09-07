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​Воронченко наградил освобожденных моряков орденами и очередными воинскими званиями

Сейчас моряки проходят медосмотр для определения состояния их здоровья.

​Воронченко наградил освобожденных моряков орденами и очередными воинскими званиями
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Командующий Военно-Морских Сил Украины адмирал Игорь Воронченко вручил освобожденным из российского плена морякам ордена и очередные воинские звания.

Об этом сообщила пресс-служба Командования ВМС Украины в фейсбуке.

"Сегодня, в аэропорту "Борисполь" украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью, и наградами. Командующий ВМС ВСУ Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания", - говорится в сообщении.

Сейчас моряки проходят медицинский осмотр для определения состояния их здоровья.

"По завершению осмотра военные разъедутся по домам на заслуженный отдых", - отмечается в сообщении.

Напомним, сегодяня в рамках обмена пленными в Украину из России вернулись захваченные в Керченском проливе моряки, а также 11 политзаключенных.

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