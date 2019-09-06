Фигуранты списка обмена пленными уже освобождены и помилованы указами Зеленского, - адвокат Рыбин

По данным адвоката, все кандидаты на обмен собраны в Киевской области и ждут обмена.

Адвокат задержанных в Украине россиян и сепаратистов Валентин Рыбин заявляет, что Служба безопасности Украины не доставила россиянина Руслана Гаджиева из списка на обмен в пункт сбора. Об этом Рыбин заявил в своем видеообращении в Фейсбуке.

Рыбин сообщил, что украинская сторона практически выполнила все договоренности, и в пункте сбора находятся все лица, которые будут обменены, кроме 1 человека.

"По состоянию на 16:45 6 сентября 2019 года в одном из следственных изоляторов Украины остается человек, гражданин РФ, фамилию которого я пока не называю, которого СБУ почему-то не доставила в пункт сбора", - заявил адвокат.

Рыбин призвал безотлагательно исправить эту ситуацию для проведения обмена.

Позже адвокат сообщил, что имя россиянина - Руслан Гаджиев, и он осужден в Украине к 15 годам лишения свободы. По его словам, Украина в последний момент исключила Гаджиева из списка на обмен.

Адвокат отметил, что все другие фигуранты списка уже освобождены и помилованы указами президента, они собраны в пункте сбора в Киевской области и ждут обмена.

Напомним, накануне апелляционный суд Украины освободил из-под стражи боевика "ДНР" Владимира Цемаха, после чего президент России Владимир Путин сделал заявление о масштабном и полноценном обмене пленными.