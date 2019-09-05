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РосСМИ сообщают о включении Цемаха в списки на обмен

Фигуранта дела МН17 могут обменять на Сенцова.

РосСМИ сообщают о включении Цемаха в списки на обмен
Фото: Lb.ua

Фигурант по делу катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 на Донбассе Владимир Цемах находится в списках на обмен между Россией и Украиной.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

"Цемах, отпущенный на свободу по решению суда в Киеве, включен в обменные списки", - сказал собеседник агентства.

Российское издание "Коммерсантъ" сообщает, что выдача России бывшего командира ПВО боевиков Владимира Цемаха была условием включения в список на обмен украинского режиссера Олега Сенцова.

Сразу после того, как появилась новость об освобождении Цемаха, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену "близки к финализации".

Ранее 5 сентября в Киеве освободили из-под стражи боевика "ДНР" Владимира Цемаха, выдачу которого России назвали ключевым условием России для обмена.

Также суд для обмена пленными освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Александра Ракушина, которого подозревают в работе на ФСБ России.

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