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Забродский: освобождение Цемаха испортит отношения Украины с Нидерландами

Нардеп не исключает, что боевика могут обменять.

Забродский: освобождение Цемаха испортит отношения Украины с Нидерландами
Михаил Забродский

Освобождение из-под стражи водителя "Бука" Владимира Цемаха, который может быть причастен к уничтожению малайзийского авиалайнера в небе над Донбассом в июле 2014 года, ухудшит отношения Украины с Нидерландами. Такое мнение высказал депутат от партии "Европейская солидарность" Михаил Забродский.

"Мы фактически отдаем в руки потенциальному виновнику трагедии ключевого свидетеля, который мог бы стать ключевой фигурой на Гаагском трибунале, все шансы попасть на который имеет военно-политическое руководство Российской Федерации", - отметил депутат.

При этом он не исключает того, что освобождение Цемаха было один из условий обмена удерживаемых лиц между Украиной и Россией.

"Лидер РФ Владимир Путин ничего просто так не делает. И многоходовая комбинация с обменом, манипуляция конкретными фамилиями, которые должны оказаться в списке - это не исключение. Возможно, это было одним из условий обмена. Поэтому не просто так появилась это сегодняшнее заявление Путина. И ключ к изменению отношений между Украиной и РФ лежит не в обмене, а в прекращении огня на Востоке Украины и в исполнении Минских договоренностей", - резюмировал Забродский.

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