В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт

Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд первый обвинительный акт.

Об этом сообщила пресс-служба САП в фейсбуке.

"Утвержден и направлен в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного Института титана (Андрея Рачкова, - ред.), который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2012-2013 годов чиновник, злоупотребляя служебным положением, в сговоре с другими лицами обеспечил перечисление иностранной компании (Британские Виргинские острова) 1,258 млн долларов США за работы и услуги, которые не предоставлялись.

Рачкова задержало НАБУ 19 июля. Во время досудебного расследования ему была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

Напомним, сегодня, 5 сентября, в Украине начал работу Антикоррупционный суд. Все коррупционные уголовные производства, как новые, так и те, что уже слушаются в других судах, должны быть переданы в ВАКС . Также суд будет рассматривать ходатайства НАБУ и САП