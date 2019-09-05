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Пристайко: РФ не выполнила ни одного из своих обязательств по Минскому протоколу

"Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва".

Пристайко: РФ не выполнила ни одного из своих обязательств по Минскому протоколу
Фото: Макс Левин

Новый министр иностранных дел Вадим Пристайко подчеркнул, что Россия не выполнила ни одного из своих обязательств по Минским договоренностям.

Об этом он написал в своем Twitter в годовщину подписания Минских соглашений.

Глава МИДа также отметил, что Украина и международные партнеры прилагают усилия, чтобы добиться прорыва в этом вопросе.

"Пять лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 тыс. наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании. 24/7", - написал Пристайко.

Напомним, Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года и предусматривал прекращение боевых действий на территории Донбасса. Позже, 11-12 февраля 2015 года, был подписано второе Минское соглашение (комплекс мер по выполнению Минских соглашений). Документ был согласован руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате "нормандской четверки" и подписаны Трехсторонней контактной группой.

Бывший глава МИДа Павел Климкин неоднократно заявлял, что РФ игнорирует свою часть обязательств.

В феврале 2019 года спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер констатировал, что Россия на протяжении четырех лет нарушает Минские соглашения.

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