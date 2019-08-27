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Франция и Россия обсудят выполнение Минских соглашений в формате "2+2"

Переговоры пройдут на уровне глав МИД и министров обороны.

Франция и Россия обсудят выполнение Минских соглашений в формате "2+2"
Фото: EPA/UPG

Франция и Россия в формате "2+2" проведут переговоры в Москве на уровне министров иностранных дел и министров обороны.

Об этом заявил во вторник президент Франции Эммануэль Макрон, передает "Укринформ".

"Министр Европы и иностранных дел и министр вооруженных сил отбудут через несколько дней в Москву для возобновления диалога в формате "2+2", продолжения диалога, начатого с президентом РФ Путиным, и продвижения этой совместной архитектуры", - сказал Макрон.

По его словам, одним из главных вопросов во время этого визита будет роль Франции в урегулировании российско-украинского конфликта и выполнение Минских договоренностей.

Макрон также добавил, что Франция "стремится построить настоящую европейскую стратегию и архитектуру безопасности и доверия в Европе".

Напомним, ранее Макрон анонсировал следующую встреча лидеров стран "нормандской четверки" в сентябре этого года. Об этом он заявил на пресс-конференции во французском городе Биарриц по итогам саммита глав государств и правительств "Большой семерки" (G7).

Перед саммитом президент Франции провел встречу с президентом РФ. После встречи с Путиным, Макрон завил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и Евросоюзом зависит от урегулирования и разрешения украинского кризиса.

Последний раз переговоры в "нормандском формате" на уровне лидеров Украины, Германии, Франции и России состоялись в октябре 2016 года в Берлине.

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