Неожиданное продолжение
Неожиданное продолжение
Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Коваленко: "Усі причетні до корупційних схем в оборонці мають сидіти"
Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Коваленко: "Усі причетні до корупційних схем в оборонці мають сидіти"
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Уголовное дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата Рады
Уголовное дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата Рады
В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Украина: Эволюция достоинства"
В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Украина: Эволюция достоинства"
На Донбассе погиб второй военный за сутки
На Донбассе погиб второй военный за сутки
По окончанию саммита G7 приняли декларацию, один из пунктов которой касается Украины
По окончанию саммита G7 приняли декларацию, один из пунктов которой касается Украины
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
СБУ и ГБР проводят следственные действия в Раде из-за сенсорной кнопки
СБУ и ГБР проводят следственные действия в Раде из-за сенсорной кнопки
ГлавнаяПолитика

​На пост министра экономики претендует член Совета НБУ Милованов

Милованов организовал обучение "слуг народа" в Трускавце.

​На пост министра экономики претендует член Совета НБУ Милованов
Тимофей Милованов
Фото: Макс Требухов

Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов является главным претендентом на пост министра экономического развития и торговли Украины.

Об этом говорится в телеграм-канале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.

"Основной претендент на пост министра экономики - Тимофей Милованов (руководитель Киевской школы экономики, один из главных организаторов трускавецкой школы ЗеДепутата). С ним [главный кандидат на премьера Алексей] Гончарук уже говорил. Как по мне - отличный выбор. Блестящий, я бы даже сказала", - написала она.

Милованов с 2016 года является членом Совета Национального банка Украины. Был одним из сооснователей информационного проекта VoxUkraine, доцент экономики в Питтсбургском университете (США). Специализируется на теории игр, теории контрактов и институциональном дизайне.

В 2014 году украинский Forbes включил Милованова вторым номером в рейтинг 15-ти ведущих экономистов Украины, которые добились успеха за последние пять лет.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также