​На пост министра экономики претендует член Совета НБУ Милованов

Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов является главным претендентом на пост министра экономического развития и торговли Украины.

Об этом говорится в телеграм-канале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной.

"Основной претендент на пост министра экономики - Тимофей Милованов (руководитель Киевской школы экономики, один из главных организаторов трускавецкой школы ЗеДепутата). С ним [главный кандидат на премьера Алексей] Гончарук уже говорил. Как по мне - отличный выбор. Блестящий, я бы даже сказала", - написала она.

Милованов с 2016 года является членом Совета Национального банка Украины. Был одним из сооснователей информационного проекта VoxUkraine, доцент экономики в Питтсбургском университете (США). Специализируется на теории игр, теории контрактов и институциональном дизайне.

В 2014 году украинский Forbes включил Милованова вторым номером в рейтинг 15-ти ведущих экономистов Украины, которые добились успеха за последние пять лет.