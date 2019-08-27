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Международная комиссия юристов призвала Украину расследовать убийство адвоката в Кропивницком

"Виновные должны быть привлечены к ответственности".

Международная комиссия юристов призвала Украину расследовать убийство адвоката в Кропивницком
Фото: icj.org

Международная комиссия юристов (ICJ) призвала Украину расследовать убийство адвоката Александра Иванова, которого 22 августа застрелили в Кропивницком.

Об этом говорится на сайте Национальной ассоциации адвокатов Украины.

"Убийство адвоката Александра Иванова должно расследоваться независимо, оперативно и тщательно, а виновные должны быть привлечены к ответственности", - заявил Темур Шакиров, старший юридический советник ICJ.

"Если жизнь адвоката всегда в опасности из-за осуществления им своих функций, то нельзя говорить ни о каком положительном результате от законодательного реформирования. Во время своей недавней миссии в Украине делегация ICJ узнала о случаях убийства адвокатов. Этот случай демонстрирует отсутствие прогресса по вопросу гарантий безопасности адвокатов в Украине", - добавил он.

Согласно основным положениям ООН о роли адвокатов, правительства должны обеспечить адвокатам возможность работать в обстановке, свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства (принцип 16). Основные принципы ООН указывают, что там, где безопасность адвокатов находится под угрозой в связи с выполнением профессиональных обязанностей, они должны быть должны образом защищены властями (принцип 17).

Международная комиссия юристов - (The International Commission of Jurists) - негосударственная организация, работающая в сфере международного права прав человека и международных стандартов системы правосудия. Комиссия является постоянно действующей группой из 60 ведущих юристов (судей и адвокатов) из разных стран, в том числе, представителей высшего эшелона судебной власти в Австралии, Канаде, Южной Африке, Германии, Аргентине и других странах мира.

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