Неожиданное продолжение
Неожиданное продолжение
По окончанию саммита G7 приняли декларацию, один из пунктов которой касается Украины
По окончанию саммита G7 приняли декларацию, один из пунктов которой касается Украины
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Уголовное дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата Рады
Уголовное дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата Рады
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Украина: Эволюция достоинства"
В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Украина: Эволюция достоинства"
Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Коваленко: "Усі причетні до корупційних схем в оборонці мають сидіти"
Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Коваленко: "Усі причетні до корупційних схем в оборонці мають сидіти"
СБУ и ГБР проводят следственные действия в Раде из-за сенсорной кнопки
СБУ и ГБР проводят следственные действия в Раде из-за сенсорной кнопки
На Донбассе погиб второй военный за сутки
На Донбассе погиб второй военный за сутки
ГлавнаяПолитика

Крымского политзаключенного Эдема Бекирова отпустили на свободу

Меру пресечения смягчили до личного обязательства.

Крымского политзаключенного Эдема Бекирова отпустили на свободу
Эдем Бекиров
Фото: krymr.com

Оккупационные власти Крыма отпустили политзаключенного Эдема Бекирова на свободу.

Об этом сообщило издание "Крым.Реалии" со ссылкой на адвокатов Алексея Ладина и Исляма Велиляева.

Подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя изменил меру пересечения в отношении крымского татарина Бекирова, которого обвиняют в хранении боеприпасов, с содержания в СИЗО на обязательство о явке в суд.

Ранее Бекирову назначили новую судебно-медицинскую экспертизу, которая должна была установить, может ли он по состоянию здоровья находится в следственном изоляторе. Перед этим подконтрольный России Верховный суд Крыма отменил этапирование Бекирова в Красноперекопск.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым 12 декабря 2018 года и брошен в СИЗО. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников, но был арестован по обвинению в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.

Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также