Крымского политзаключенного Эдема Бекирова отпустили на свободу

Оккупационные власти Крыма отпустили политзаключенного Эдема Бекирова на свободу.

Об этом сообщило издание "Крым.Реалии" со ссылкой на адвокатов Алексея Ладина и Исляма Велиляева.

Подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя изменил меру пересечения в отношении крымского татарина Бекирова, которого обвиняют в хранении боеприпасов, с содержания в СИЗО на обязательство о явке в суд.

Ранее Бекирову назначили новую судебно-медицинскую экспертизу, которая должна была установить, может ли он по состоянию здоровья находится в следственном изоляторе. Перед этим подконтрольный России Верховный суд Крыма отменил этапирование Бекирова в Красноперекопск.

Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими силовиками на въезде в Крым 12 декабря 2018 года и брошен в СИЗО. Он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников, но был арестован по обвинению в хранении и передаче взрывчатых веществ и боеприпасов. Активисту вменяют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов.

Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.