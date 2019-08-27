Суд РФ оставил в СИЗО фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" на полгода

Следующее заседание, где начнут рассматривать само уголовное дело, назначено на 3 сентября.

Северо-Кавказский окружной военный суд 26 августа продлил арест восьмерым фигурантам второго бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир" на полгода. Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

Таким образом, до 13 февраля 2020 года в СИЗО останутся: Марлен Асанов, Сервер Зекирьяев, Эрнес Аметов, Тимур Ибрагимов, Сейран Салиев, Мемет Белялов, Сервер Мустафаев и Эдем Смаилов.

Первое предварительное заседание по этому делу проходило по видеоконференции из суда в Ростове-на-Дону с Симферопольским СИЗО №1, где находились фигуранты дела. При том, что их адвокаты участвовали в заседании из Крымского гарнизонного военного суда в Симферополе.

"Суд отказал во всех ходатайствах защиты: о прекращении уголовного дела, о возврате дела прокурору, поскольку обвинение не конкретизировано; о применении (к подзащитным) четвертой Женевской конвенции. Зато судья по собственной инициативе продлил всем подзащитным на шесть месяцев арест в СИЗО", – рассказал адвокат.

Следующее заседание, на котором начнут рассматривать само уголовное дело, назначено на 3 сентября. По словам Ладина, до этого времени всех фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапируют в СИЗО Ростова-на-Дону.

Напомним, в 2016 году российская власть начала гонения против участников религиозного движения "Хизб ут-Тахрир" в оккупированном Россией Крыму. Это движение запрещено в России как террористическое, но не запрещено в Украине.

Четверо жителей Севастополя уже приговорены к разным срокам лишения свободы. "Организатор" ячейки Руслан Зейтуллаев получил двенадцать лет колонии строгого режима, остальные - по пять лет колонии общего режима.

27 марта 2019 года российские силовики провели в Крыму массовые обыски в домах крымских татар и задержали 25 человек. 23 крымчан вывезли в Россию, один содержится в СИЗО Симферополя, еще один - Эдем Ячиков - исчез, его местонахождение неизвестно с 27 марта.

Задержанным фигурантам дела, суд постоянно продлевает аресты.