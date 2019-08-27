​За минувшие сутки оккупанты 12 раз нарушили режим тишины

За прошедшие сутки боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в результате чего один украинские военный получил ранения. Об этом сообщает штаб ООС.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Четыре раза возле Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Павлополя - из пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 5 обстрелов. Дважды возле Новолуганского - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, различных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Майского - из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, возле Шумов - из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Луганского - из автоматического гранатомета.

Кроме того, с начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники один раз нарушили режим тишины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг обстреливал наши позиции недалеко от Талаковки из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, в воскресенье, 25 августа, в районе проведения ООС в результате обстрела боевиков ранения разной тяжести получили четверо военнослужащих Украины, один из них скончался по дороге в больницу. Погиб морпех из Тернопольской области - Виталий Собко. Кроме того, в воскресенье погиб еще один боец - Тихон Курбатов из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", хотя в официальной сводке сообщалось об одном погибшем.