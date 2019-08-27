Неожиданное продолжение
Неожиданное продолжение
По окончанию саммита G7 приняли декларацию, один из пунктов которой касается Украины
По окончанию саммита G7 приняли декларацию, один из пунктов которой касается Украины
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Богдан предложил "парахоботикам узбагоиться" из-за его поездки в Сен-Тропе
Уголовное дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата Рады
Уголовное дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата Рады
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
The Guardian: Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Украина: Эволюция достоинства"
В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Украина: Эволюция достоинства"
Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Коваленко: "Усі причетні до корупційних схем в оборонці мають сидіти"
Народна депутатка від "Слуги народу" Анна Коваленко: "Усі причетні до корупційних схем в оборонці мають сидіти"
СБУ и ГБР проводят следственные действия в Раде из-за сенсорной кнопки
СБУ и ГБР проводят следственные действия в Раде из-за сенсорной кнопки
На Донбассе погиб второй военный за сутки
На Донбассе погиб второй военный за сутки
ГлавнаяОбществоВойна

​За минувшие сутки оккупанты 12 раз нарушили режим тишины

Один украинский военнослужащий получил ранения.

​За минувшие сутки оккупанты 12 раз нарушили режим тишины
Фото: uazmi.org

За прошедшие сутки боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в результате чего один украинские военный получил ранения. Об этом сообщает штаб ООС.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в утренней сводке. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил. Четыре раза возле Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Павлополя - из пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 5 обстрелов. Дважды возле Новолуганского - из запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, различных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, вблизи Майского - из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, возле Шумов - из ручного противотанкового гранатомета, неподалеку Луганского - из автоматического гранатомета.

Кроме того, с начала текущих суток вооруженные формирования РФ и ее наемники один раз нарушили режим тишины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Враг обстреливал наши позиции недалеко от Талаковки из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Напомним, в воскресенье, 25 августа, в районе проведения ООС в результате обстрела боевиков ранения разной тяжести получили четверо военнослужащих Украины, один из них скончался по дороге в больницу. Погиб морпех из Тернопольской области - Виталий Собко. Кроме того, в воскресенье погиб еще один боец - Тихон Курбатов из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", хотя в официальной сводке сообщалось об одном погибшем. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также