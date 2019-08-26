Год назад угрозы поступали активисту из соседнего Эсхара, его потом нашли повешенным.

Фото: facebook.com / Роман Лихачов

Чугуевский активист Роман Лихачев получил угрозы в виде надгробного креста с его именем и топора в дверях.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Вот такое предупреждение ночью я сегодня получил и в офис и в мою квартиру , особенно топор во входной двери и надпись на похоронной ленточке "Ромочка, не прекратишь заниматься ***ней, следующий будет у тебя в голове", - написал он.

Лихачев считает, что это связано с его расследованием бизнес-схем по уклонению от уплаты налогов в Чугуеве, которые якобы прикрываются местной властью, работы наливаек в городе и торговли без лицензии в одном из местных кафе. "Эти заведения связаны с помощником народного депутата Шенцева депутатом Чугуевского городского совета Русланом Овчаренко", - утверждает он.

"Полицию утром вызвали, проводятся следственные действия. Предупреждения делали и убитому активисту на Эсхаре Николаю Бычку [согласно выводам полиции и парламентской комиссии, Бычко покончил жизнь самоубийством]. Уверен, что полиция снова никого не найдет, сколько еще должно быть смертей , чтоб остановить этот местный олигархат? Никто из нашей команды останавливаться не собирается", - написал Лихачев.

Обновление. По заявлению Лихачева возбуждено уголовное дело по ст. 129, ч. 1 УК (угроза убийством). Об этом он написал в своем фейсбуке.

"Уголовное производство об угрозе моей жизни открыто, потерпевшим признан, ходатайства, включая ходатайство на обеспечение защиты поданы", - написал активист.

Напомним, активиста из соседнего с Чугуевым поселка Эсхар Николая Бычка 5 июня 2018 года нашли повешенным в лесу. Интересы семьи Бычка представлял Роман Лихачев как юрист Чугуевской правозащитной группы. Через полгода после гибели эсхарского активиста полиция закрыла дело, констатировав, что его смерть была самоубийством.