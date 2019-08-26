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На трассе Киев-Чоп во Львовской области в ДТП погибли два человека, еще шесть пострадали

В аварию попали четыре автомобиля.

Фото: lv.dsns.gov.ua

На трассе Киев-Чоп во Львовской области в ночь на 26 августа произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей. В результате столкновения погибли два человека, еще шесть пострадали, говорится на сайте областной полиции.

В аварию возле поселка Верхнее Синевидное (Сколевский район) попали Audi Q7, Škoda Superb, Volskwagen Polo и Daewoo Lanos.

По данным департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, водитель Volkswagen остановился на дороге, чтобы пропустить автомобиль, поворачивавший налево на АЗС, за ним остановился Skoda. Водитель Audi, который ехал за ними, не успел среагировать и ударил автомобили впереди. В результате столкновения Audi вынесло на встречную полосу, где в этом время ехал Lanos.

Фото: lv.dsns.gov.ua

Фото: lv.dsns.gov.ua

Погибшими оказались пассажирки Lanos из Киева. Водитель и еще один пассажир-мужчина получили телесные повреждения.

Также травмы получили двое пассажиров Volskwagen (дети трех и 12 лет с иностранным гражданством), а также водитель и пассажирка Audi Q7.

По факту ДТП начато уголовно производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

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