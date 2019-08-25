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Четверо военных ранены в результате обстрела на Донбассе, один из них скончался по дороге в больницу (обновлено)

Погиб морпех из Тернопольской области - Виталий Собко.

Четверо военных ранены в результате обстрела на Донбассе, один из них скончался по дороге в больницу (обновлено)
Фото: http://www.mobilmusic.ru

В воскресенье, 25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил в результате обстрела боевиков ранения различной степени тяжести получили четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщается на странице штаба ООС в Фейсбук.

"Во время эвакуации в медицинское учреждение один из военных скончался от полученных ранений", - говорится в сообщении.

Других военнослужащих доставили в больницу, они находятся под наблюдением медицинских сотрудников.

Деталей происшествия не сообщается.

Обновление 16.50. Лановецкий районный военный комиссариат сообщил, что в воскресенье на Донбассе погиб морпех из Тернопольской области - Виталий Собко. Об этом говорится на странице комиссариата в Фейсбук.

"Во время выполнения обязанностей военной службы в зоне проведения операции Объединенных сил погиб наш земляк военнослужащий 35 бригады Морской пехоты Вооруженных Сил Украины - Собко Виталий Олегович", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 августа на Донбассе были ранены двое украинских военных.

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