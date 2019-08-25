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"Укравтодор" назвал вероятную причину обвала моста в Харькове

Согласно экспертизе 2018 года, мост не принадлежал к категории аварийных. 

"Укравтодор" назвал вероятную причину обвала моста в Харькове
Фото: hk.npu.gov.ua

В "Укравтодоре" назвали причину обрушения моста возле объездной в Харькове. Об этом говорится на странице ведомства в Фейсбук.

"По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, которая передвигалась мостом, в результате чего произошло смещение плиты и разрушения конструкции", - говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что об этом свидетельствует "четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения".

В "Укравтодоре" также сообщили, что согласно экспертизы Харьковского автомобильно-дорожного университета, проведенной в мае 2018, мост был квалифицирован как работоспособное сооружение и не принадлежал к категории аварийных.

Сейчас сотрудники ведомства анализируют камеры видеонаблюдения, изучают тормозной путь и другие факторы для установления точной причины разрушения.

По результатам обследования будет принято решение о возобновлении или участка моста, или необходимости полной реконструкции мостового сооружения, добавили в "Укравтодоре".

Напомним, мост в Харькове обрушился утром, 25 августа. Никто не пострадал.

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