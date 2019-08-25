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На Донбассе в субботу произошло пять обстрелов, без потерь

Боевики использовали гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

На Донбассе в субботу произошло пять обстрелов, без потерь
Фото: EPA/UPG

В День Независимости, 24 августа, оккупанты на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщил штаб ООС в утренней сводке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела: неподалеку Марьинки - со станкового противотанкового гранатомета, вблизи Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - рассказали военные.

За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было.

Напомним, вчера во время выступления на Майдане ко Дню Независимости Владимир Зеленский сравнил Крым и Донбасс с украденными детьми.

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