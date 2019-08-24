В воскресенье в Киеве без осадков, до +27 градусов

25 августа в Киеве ясно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +13…+15 градусов, днем +25…+27 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе Украины небольшая облачность, без осадков, лишь в Закарпатье местами кратковременный дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +23…+29 градусов.
В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +8...+13 градусов, днем +17...+22 градуса.
В Моршине без осадков, температура ночью +10…+12 градусов, днем +25…+27 градусов.
В Трускавце без осадков, температура ночью +11…+13 градусов, днем +25…+27 градусов.
В Сваляве ночью местами кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +31…+33 градуса.
На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+15 градусов, днем +23…+29 градусов, в Сумской области ночью +8...+13 градусов, днем +23…+29 градусов.
В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+16 градусов, днем +23…+29 градусов, в Днепропетровской области +26...+29 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +24…+30 градусов, в Харьковской области ночью +10...+15 градусов, днем +24...+30 градусов.
На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +29…+35 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+22 градуса, днем +30…+35 градусов.
В Ялте без осадков, температура ночью +17…+19 градусов, днем +32…+34 градуса.
24 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +24...+26 градусов; в Днепре возле Киева +20 градусов.