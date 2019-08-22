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В пятницу в Киеве до +26, без осадков

Температура воздуха ночью +15…+17 градусов.

В пятницу в Киеве до +26, без осадков

В пятницу, 23 августа, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+16 градусов, днем +21…+28 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +26…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+22 градуса, днем +27…+33 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +30…+35 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…+22 градуса, днем +28…+33 градуса.

22 августа на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +22...+25 градусов; в Днепре возле Киева +21 градус.

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