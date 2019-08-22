Жертв и пострадавших нет.

Ночью 22 августа в селе Манаев Зборовского района Тернопольской области горела школа.

Об этом сообщается на сайте госслужббы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в 1:29 ночи. На место был направлен тправился дежурный караул 17-й пожарной части. На момент прибытия пожарных пламя охватило часть второго этажа и чердак школы, на площади около 600 кв. м.

Огонь был потушен в 06:35 утра. Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания и нанесенные убытки устанавливаются.

Фото: tr.dsns.gov.ua

Фото: tr.dsns.gov.ua

К тушению привлекались 10 человек и четыре единицы техники, из них от ГосЧС - восемь человек личного состава и две единицы техники.

Напомним, в Киеве при пожаре в квартире пятиэтажки погибла женщина.