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В Киеве при пожаре в квартире пятиэтажки погибла женщина

Еще двух человек спасли пожарные.

В Киеве при пожаре в квартире пятиэтажки погибла женщина
Фото: facebook.com/DSNSKyiv

В четверг утром в квартире пятиэтажного жилого дома в Соломенском районе произошел пожар.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"22 августа в 6:06 в оперативно-координационный центр Главного управления ГосЧС Киева поступило сообщение о пожаре в квартире на бул. Вацлава Гавела, 43а. На место были направлены спасатели 18-Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарные установили, что в 5-этажном жилом доме горит квартира на третьем этаже... Во время тушения пожара спасателями был обнаружен труп женщины, который находился в комнате квартиры. Также пожарные спасли женщину и мужчину", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Отмечается, что в 6:29 пожар был локализован, а в 6:32 - ликвидирован. К тушению привлекались четыре единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона.

В горевшей квартире огнем повреждены мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Причина пожара и обстоятельства смерти женщины будут устанавливать правоохранители.

На сайте ГосЧС отмечается, что сегодня, 22 августа, в Киеве  - повышенный (4-го класса) уровень пожарной опасности.

Напомним, вечером 21 августа в Полтаве загорелось одноэтажное складское здание "Новой почты".

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