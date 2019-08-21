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Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ

Константина Згару называют "владельцем лошадей Януковича".

Владельцем Range Rover, который влетел в пешеходов в Киеве, оказался друг Януковича, - СМИ
Константин Згара
Фото: telegram.org/24 канал

Владельцем Range Rover, который влетел в толпу пешеходов на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого в Киеве, в результате чего пострадали 5 человек, оказался близкий друг президента-беглеца Виктора Януковича Константин Згара.

Згара - бизнесмен из Мариуполя Донецкой области, его еще называют "владельцем лошадей Януковича", сообщает 24 канал.

Такое прозвище Згара получил, поскольку занимается также коневодством и ранее поставлял лошадей для президента-беглеца. После побега Януковича на близких к Згаре людей были оформлены охотничьи угодья Януковича в Киевской области и несколько объектов недвижимости в столице.

Джип Range Rover, который 19 августа влетел в толпу пешеходов в центре Киева, принадлежит Згаре. Но был ли именно он за рулем – полиция не сообщает.

По словам свидетелей, виновник аварии – именно водитель внедорожника Range Rover. Кроме того, очевидцы рассказали, что он был нетрезв.

Константин Згара является владельцем нескольких предприятий, а его деятельность связывали с олигархом Ринатом Ахметовым и президентом-беглецом Виктором Януковичем.

В 2014 году особенно активно о конюшнях Януковича рассказывал Владимир Парасюк. Тогда он заявлял, что они охранялись вооруженными людьми, и о попытках представителей МВД повлиять на обнародование информации о наличии в них лошадей. При этом, по словам Парасюка, правоохранители защищали частного коневладельца с сомнительной репутацией.

Тогда говорилось именно о Константине Згаре. Владимир Парасюк заявлял, что некоторые лошади были элитными, а стоимость некоторых особей составляла несколько миллионов долларов.

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