РФ завершает интеграцию банковской системы оккупированного Донбасса, — InformNapalm

На сайте террористической организации "ДНР" было сообщение, что "ЦРБ ДНР" внедряет новый программный комплекс с сентября 2019 года.

Волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm зафиксировали признаки конечного этапа в подготовке интеграции банковской системы оккупированных территорий Донбасса в финансовую систему РФ. Об этом сказано на сайте сообщества.

"Интеграция банковской системы вышла на решающую стадию, об этом свидетельствуют как наши инсайдеры с оккупированных территорий, так и данные анализа в ходе разведки открытых источников", - сказано в сообщении.

В InformNapalm отмечают, что так называемый "Центральный республиканский (ЦРБ) банк ДНР" объявил о переходе на новый план расчетов, а с 19 августа начался перевод на новые расчеты и физических лиц.

Помимо этого, пользователи твиттера 20 августа по хештегу #Донецк начали сообщать о sms-рассылке, в которой информировали об изменении счетов.

Фото: informnapalm

На сайте террористической организации "ДНР" от 15 августа было сообщение, что "ЦРБ ДНР" внедряет новый программный комплекс с сентября 2019 года, в рамках которого будет осуществлен переход на новый план счетов, а также состоится запуск новой системы "Клиент-банк".

Фото: informnapalm

Отмечалось также, что "в рамках этого процесса параллельно ведется работа по переводу Донецкой народной республики и Центрального республиканского банка, в частности, на новые стандарты бухгалтерского учета, новые планы счетов, синхронизированные с законодательством Российской Федерации, и новую систему казначейского учета".

Сообщество InformNapalm обращает внимание политиков и дипломатов, что следует консолидировано реагировать на эти вызовы.

"Сначала была выдача паспортов Российской Федерации на Донбассе, теперь подготовка банковской системы к запуску в рамках интеграции с РФ. Все эти действия требуют немедленной реакции и очередных санкций против РФ как страны-оккупанта", - заявлено в сообщении.

Напомним, в МВД РФ заявили, что после упрощения получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО, российские паспорта получило более 25 тыс. человек. Кроме этого, уже более 60 тыс. украинцев подало заявки на получение паспорта РФ.

Ранее замминистра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука заявлял, что упрощенная процедура выдачи российских паспортов в ОРДЛО не вызвала ожидаемого ажиотажа.