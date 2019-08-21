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Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков

Их "заказал" местный бизнесмен.

Пропажа двух женщин по дороге из Броваров в Киев оказалась инсценировкой силовиков
Фото: kv.npu.gov.ua

Две женщины, которые пропали по дороге из Броваров в Киев, на самом деле никуда не пропадали. Их исчезновение было инсценировкой правоохранительных органов для предотвращения убийства.

Об этом говорится на сайте Национальной полиции.

"Во время успешной спецоперации, а именно инсценировки убийства, которую совместно провели сотрудники СБУ, милиции и прокуратуры Киевской области правоохранители вышли на группу заказчиков преступления. Задержали четырех подозреваемых в организации заказного убийства двух женщин, жизнь которых оценили в 50 тысяч долларов США. Спецоперация закончилась удачно - мать и дочь остались живы", - заявили полицейские.

Заказчиком считается владелец промышленно-строительной компании из Броваров, бывший муж одной из женщин, с которой он судится за имущество после развода. В СБУ уточнили, что у них был совместный бизнес, недвижимость и даже частный самолет. По данным источников "Обозревателя", это Александр Головач, директор предприятия УМБР по производству тротуарной плитки и владелец компании "АНГ Патриот Украина" по производству легких самолетов Patriot.

Для предотвращения убийства силовики вывели посредника на условного киллера, а потом сделали постановочные фотографии и обнародовали информацию про исчезновение женщин.

Впоследствии правоохранители задержали по подозрению в преступлении организатора убийства, посредника и их жен. Часть денег, которые предназначались киллерам, нашли во время обысков.

Фото: СБУ

Расследование проводится в рамках производства по ч.1 ст.14, п.11 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса - подготовка к убийству.

Напомним, что еще ночью пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что женщин убили.

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