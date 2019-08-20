Опознаны восемь из девяти погибших при пожаре в "Токио Стар"

Восемь из девяти погибших в результате пожара в одесской гостинице "Токио-Стар" уже опознаны.

Об этом сообщили в полиции, пишет Думская.

"Среди погибших - женщина и ее 10-летняя дочь из Сум, молодая пара из Балты Одесской области (17 и 18 лет), двое жителей Киева (23 и 24 года), 60-летний житель Днепра и 73-летняя гражданка Австралийского Союза", - говорится в сообщении.

Напомним, жертвами пожара в гостинице "Токио Стар", произошедшего в ночь на 17 августа, стали девять человек, еще десять человек пострадали. Это была одна из самых больших и в то же время одна из самых дешевых гостиниц в Одессе. Самый дешевый номер "без окна" в нем стоил от 390 грн в сутки.

Основная версия пожара в Одессе - короткое замыкание в электрощитовой.