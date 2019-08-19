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Одесский Худмузей откроет собственную реставрационную мастерскую

Половина бюджета была собрана через городскую краудфандинговую платформу.

Одесский Худмузей откроет собственную реставрационную мастерскую
Одесский художественный музей
Фото: gorodok.od.ua

Одесский художественный музей 21 августа откроет собственную реставрационную мастерскую, половина бюджета которой была собрана через краудфандинговую платформу. Об этом сообщает «Думская». 

«В музее был свой реставрационный отдел до начала 1990-х. К сожалению, реставратор оттуда уволился – все из-за низкой и несвоевременной оплаты труда. Недавно мы узнали, что в Одессу переезжает Галина Шувалова, ведущий реставратор графики в стране. Мы поняли, что просто обязаны уговорить ее работать в нашем музее и оборудовать для нее мастерскую», – рассказала изданию заместительница директора музея Александра Ковальчук.

Отмечается, что государство может реставрировать только шесть полотен в год, а в фондах ОХМ хранится более тысячи полотен, требующих срочной реставрации. Сбор средств на реставрационную мастерскую начался с февраля этого года.

Помещение для мастерской выделили в административном корпусе. За счет фонда «Манифест мира» там починили отопление, установили бойлер и сигнализацию. На оборудование было необходимо 130 тыс. 228 гривен. 

78 тысяч из этой суммы музей получил из областного бюджета – их потратили на покупку специального холодильника и вытяжного шкафа. Еще 74 тысячи собрали горожане на краудфандинговой платформе «Мой город». На эти средства закупили мебель  и технику для работы реставратора.

Отмечается, что в прошлом году благодаря частным поертвованиям ОХМ отреставрировал три работы: «Гуцульскую пару» Татьяны Яблонской, «Мясо» Бориса Яковлева и раму для картины Айвазовского «Купание овец».

Напомним, с марта 2018 года Одесский художественный музей возглавляет украинский художник и культурный деятель Александр Ройтбурд.

Однако депутаты из оппоблока уже несколько раз предлагали уволить Ройтбурда из-за того, он не пустил депутатскую комиссию осмотреть запасники и не отвечает на депутатские запросы.  Кроме того, их возмутило выступление группы "Хаммерман знищує віруси" в зале музея.

Активисты и работники музея стоят на защите Ройтбурда, поскольку за год его работы на этой должности музей начал стремительнее развиваться и увеличивать  прибыль.

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