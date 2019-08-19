Одесский Худмузей откроет собственную реставрационную мастерскую

Одесский художественный музей 21 августа откроет собственную реставрационную мастерскую, половина бюджета которой была собрана через краудфандинговую платформу. Об этом сообщает «Думская».

«В музее был свой реставрационный отдел до начала 1990-х. К сожалению, реставратор оттуда уволился – все из-за низкой и несвоевременной оплаты труда. Недавно мы узнали, что в Одессу переезжает Галина Шувалова, ведущий реставратор графики в стране. Мы поняли, что просто обязаны уговорить ее работать в нашем музее и оборудовать для нее мастерскую», – рассказала изданию заместительница директора музея Александра Ковальчук.

Отмечается, что государство может реставрировать только шесть полотен в год, а в фондах ОХМ хранится более тысячи полотен, требующих срочной реставрации. Сбор средств на реставрационную мастерскую начался с февраля этого года.

Помещение для мастерской выделили в административном корпусе. За счет фонда «Манифест мира» там починили отопление, установили бойлер и сигнализацию. На оборудование было необходимо 130 тыс. 228 гривен.

78 тысяч из этой суммы музей получил из областного бюджета – их потратили на покупку специального холодильника и вытяжного шкафа. Еще 74 тысячи собрали горожане на краудфандинговой платформе «Мой город». На эти средства закупили мебель и технику для работы реставратора.

Отмечается, что в прошлом году благодаря частным поертвованиям ОХМ отреставрировал три работы: «Гуцульскую пару» Татьяны Яблонской, «Мясо» Бориса Яковлева и раму для картины Айвазовского «Купание овец».

Напомним, с марта 2018 года Одесский художественный музей возглавляет украинский художник и культурный деятель Александр Ройтбурд.

Однако депутаты из оппоблока уже несколько раз предлагали уволить Ройтбурда из-за того, он не пустил депутатскую комиссию осмотреть запасники и не отвечает на депутатские запросы. Кроме того, их возмутило выступление группы "Хаммерман знищує віруси" в зале музея.

Активисты и работники музея стоят на защите Ройтбурда, поскольку за год его работы на этой должности музей начал стремительнее развиваться и увеличивать прибыль.