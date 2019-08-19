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Филипп Ильенко уходит с поста главы Госкино

Он написал заявление по собственному желанию.

Филипп Ильенко уходит с поста главы Госкино
Фото: Макс Требухов

Глава Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко заявил об отставке.

Ильенко написал заявление по собственному желанию, заявил он в своем видеообращении.

"Все имеет свое начало и конец. Я всегда относился в посту как к инструменту достижения своей цели, даже не цели, а мечты: возрождения украинского кино. Но любой инструмент нужен только для определенной работы в определенный момент. Моя мечта сбылась и я считаю, что моя цель была достингута", – говорит глава Госкино. 

Ильенко отметил, что не хочет превращать борьбу за это кресло в "триллер с элементами сложно постановочного экшна", потому что это не принесет пользы индустрии. "Поэтому сегодня я написал Премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя".

Филипп Ильенко возглавлял Госкино с 2014 года.

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