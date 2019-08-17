Умер актер Питер Фонда

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16 августа в возрасте 79 лет умер американский актер Питер Фонда, больше всего известный по роли в культовом фильме "Беспечный ездок".

Питер Фонда был сыном актера Генри Фонды и младшим братом актрисы Джейн Фонды. Его дочь Бриджит Фонда также стала актрисой.

Как сообщает BBC, в заявлении семьи Фонда говорится, что у актера была дыхательную недостаточность из-за рака легких. Актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении родственников.

В фильме "Беспечный ездок", снятом в 1969 режиссером Деннисом Хоппером, также снялся молодой Джек Николсон. Питер Фонда принял участие в создании сценария фильма и вместе с Хоппером и Терри Саутерном был номинирован на "Оскар" в номинации "Лучший сценарий". Фильм стал культовым для поколения хиппи.

В 1998 году Фонда был номинирован на "Оскара" в категории "Лучший актер" за фильм "Золото Ули".