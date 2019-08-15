Найдены мощные каменные сооружения, которые ранее не встречались на Кавказе, ритуальные артефакты, глиняная посуда, курганы и захоронения.

В ходе археологического исследования в южном грузинском селе Звели международная экспедиция Национального музея Грузии обнаружила курганы и артефакты, которым 5 тысяч лет. Об этом сообщает «Новости-Грузия».

Фото: Национальный музей Грузии

На местности, где ведутся раскопки, расположены руины древнего поселения с системой каменных укреплений. На этом месте ученые зафиксировали беспрерывные следы жизни человека, относящиеся к раннему периоду бронзового века вплоть до периода средних веков.

Фото: Национальный музей Грузии

Археологи обнаружили массивные каменные сооружения, возрастом более 50 веков. Отмечается, что ранее на Кавказе схожая архитектура не встречалась.

Фото: Национальный музей Грузии

Вместе с бытовыми предметами найдены артефакты ритуального характера, как, например, станки с изображением животных. В более верхних слоях была глиняная посуда и фигурки животных, насчитывающие около 43 веков. Предположительно, эти предметы использовались для проведения ритуалов.

Фото: Национальный музей Грузии

Кроме того, были обнаружены захоронения и курганы. По мнению ученых, находки свидетельствуют о важности древнего поселения в Звели для всего региона.

Исследования этой местности являются многолетним масштабным проектом. Экспедиция включает в себя полевую школу, где археологическую практику ежегодно проходят студенты из Грузии и Мельбурнского университета. Кроме специалистов из Грузии и Австралии, в работах принимают участие археологи из Великобритании и Франции.

Напомним, 11 августа в Полтавской области на раскопках в селе Бельск нашли золотые украшения, оружие и другие артефакты скифского периода. Уникальность захоронения в том, что его не успели повредить «черные археологи».