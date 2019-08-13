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"Король Лев" побил мировой рекорд по кассовым сборам среди мультфильмов

Римейк студии Disney собрал более 1,33 млрд долларов.

"Король Лев" побил мировой рекорд по кассовым сборам среди мультфильмов
Кадр из мультфильма "Король лев"

Мировые кассовые сборы "Короля Льва" достигли $1,33 млрд, благодаря чему он стал самым успешным анимационным фильмом в истории. Об этом пишет Metro.co.uk.

Предыдущий рекорд был установлен в 2013 году мультфильмом "Холодное сердце" - его кассовые сборы превысили $1,29 млрд. На третье место опустилась "Суперсемейка 2" (2018 год, $1,24 млрд), на четвертое - "Миньоны" (2015 год, $1,16 млрд). Пятое место в списке занимает "История игрушек: Большой побег" (2010 год, $1,07 млрд).

Оригинальный мультфильм "Король Лев" был выпущен студией в 1994 году и стал одним из самых успешных мультипликационных проектов в истории, собрав в мировом прокате 968,5 миллионов долларов.

Он был удостоен премии "Оскар" за песню Элтона Джона Can You Feel the Love Tonight и музыку Ханса Циммера. Кроме того, саундтреки к фильму получили две премии "Грэмми", а диск с ними был продан тиражом 14 миллионов экземпляров.

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