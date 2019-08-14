Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Зеленский вывел Бессмертного из переговоров в Минске
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
Отставка Кличко снята с повестки дня Кабмина
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
"Квартал 95" впервые показал пародию на Зеленского
Зеленский направится к Макрону одновременно с Путиным, - Бессмертный
Зеленский направится к Макрону одновременно с Путиным, - Бессмертный
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
Оккупационные власти Крыма будут просить Украину пустить воду из Днепра на полуостров (обновлено)
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
В аэропорту Днепра покончил с собой 41-летний полицейский
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
​Бессмертный: Зеленский в противостоянии с Путиным выглядит как мышь, которая доверилась коту
Пару слов в защиту боксерской груши
Пару слов в защиту боксерской груши
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
На должность николаевского губернатора претендует 31-летний криптомиллионер с сомнительным прошлым
ГлавнаяКультура

Украина примет участие в Международном кинофестивале в Торонто

В конце августа - начале сентября там представят две украинские картины, и еще 5 - на Днях украинского кино.

Украина примет участие в Международном кинофестивале в Торонто
Премьера "Донбасса" в Каннах
Фото: LB.ua

В Торонто (Канада) с 30 августа по 1 сентября состоятся Дни украинского кино, кроме того, Украина примет участие в 44-м Международном кинофестивале (Toronto International Film Festival, TIFF), где представит две картины. Об этом сегодня сообщило Госагентство по делам кино.

Программа Дней украинского кино включает истерн Ярослава Лодыгина "Дикое поле", сатирическую драму "Донбасс" Сергея Лозницы, трагикомедию "Вулкан" Романа Бондарчука, приключенческое фэнтези "Похищенная принцесса" Олега Маломужа и мюзикл "Гуцулка Ксеня" Елены Демьяненко.

В программе Международного кинофестиваля в Торонто, который состоится 5-15 сентября, будут представлены два украинских фильма – антиутопия "Атлантида" Валентина Васяновича (в секции Contemporary World Cinema) и драма "Пофарбоване пташеня" Вацлава Маргоула (в секции Special Presentation).

В рамках фестиваля также будет работать украинский стенд, который ознакомит посетителей с возможностями кинопроизводства в Украине.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно о прокате украинского мультфильма "Похищенная невеста" в Крыму по российскому прокатному свидетельству.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также