Украина примет участие в Международном кинофестивале в Торонто

В конце августа - начале сентября там представят две украинские картины, и еще 5 - на Днях украинского кино.

В Торонто (Канада) с 30 августа по 1 сентября состоятся Дни украинского кино, кроме того, Украина примет участие в 44-м Международном кинофестивале (Toronto International Film Festival, TIFF), где представит две картины. Об этом сегодня сообщило Госагентство по делам кино.

Программа Дней украинского кино включает истерн Ярослава Лодыгина "Дикое поле", сатирическую драму "Донбасс" Сергея Лозницы, трагикомедию "Вулкан" Романа Бондарчука, приключенческое фэнтези "Похищенная принцесса" Олега Маломужа и мюзикл "Гуцулка Ксеня" Елены Демьяненко.

В программе Международного кинофестиваля в Торонто, который состоится 5-15 сентября, будут представлены два украинских фильма – антиутопия "Атлантида" Валентина Васяновича (в секции Contemporary World Cinema) и драма "Пофарбоване пташеня" Вацлава Маргоула (в секции Special Presentation).

В рамках фестиваля также будет работать украинский стенд, который ознакомит посетителей с возможностями кинопроизводства в Украине.

Напомним, ранее на этой неделе стало известно о прокате украинского мультфильма "Похищенная невеста" в Крыму по российскому прокатному свидетельству.