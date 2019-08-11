Американская компания отменила премьеру фильма из-за массовых расстрелов в США

Американская компания Universal Pictures отменяет премьеру фильма «Охота» (The Hunt) из-за массовых расстрелов в США.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«После тщательного изучения студия решила отменить наши планы, чтобы выпустить фильм. Мы поддерживаем наших режиссеров и продолжим распространять фильмы в партнерстве со смелыми и новаторскими авторами, вроде тех, которые связаны с этим сатирическим социальным триллером, но мы понимаем, что сейчас неподходящее время, чтобы выпускать фильм», - говорится в сообщении на сайте ленты.

Премьера фильма «Охота» была запланирована на 27 сентября.

Как сообщалось, в результате массовых расстрелов, которые произошли в конце июля и в начале августа в американских Калифорнии, Техасе и Огайо, погибли более 30 человек.