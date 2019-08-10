Один человек ранен при стрельбе в норвежской мечети

Один человек получил ранения в результате стрельбы в мечети в Норвегии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Подозреваемый в стрельбе задержан, сообщается, что это "молодой белый человек. Погибший - 75-летний член конгрегации.

У нападавшего обнаружили два ружья и пистолет. Он выбил стеклянную дверь помещения и выстрелил фактически наугад. На самом стрелке был бронежилет, но посетителям мечети удалось обезвредить его до прибытия полиции.

Напомним, В регионе Финнмарк на севере Норвегии местные рыбаки заметили белуху, обтянутую ремнем для видеокамеры GoPro и надписью "Снаряжение Санкт-Петербург" на пластиковой застежке. Предположительно, животное тренировали для разведки российские военные.